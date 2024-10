Il mondo del web ha ormai investito ogni settore e anche le compagnie assicurative prendono sempre più forma online, garantendo un supporto diretto e un’assistenza a 360 gradi. Quando si parla di assicurazioni il pensiero più ricorrente è all’RC auto o alle polizze vita, ma il rapporto degli italiani con il tema della sicurezza è in continua evoluzione. Infatti, all’interno del variegato universo delle assicurazioni il settore riguardante le polizze viaggio è in continua crescita e, non a caso, sono sempre più coloro che utilizzano il web per informarsi e tutelarsi da eventuali inconvenienti anche durante un viaggio di lavoro o una vacanza con la famiglia.

Mentre fino a non molto tempo fa la maggior parte dei turisti considerava quella della polizza viaggio un’inutile spesa aggiuntiva, oggi la crescente flessibilità delle compagnie permette ai viaggiatori di trovare le soluzioni più adatte al proprio viaggio e al prezzo più vantaggioso. Nonostante l’espressione low cost non sia ricorrente in campo assicurativo, portali come advisato.it permettono agli utenti di risparmiare anche in questo campo. Dall’assicurazione sul bagaglio all’annullamento del viaggio, continuando con l’assistenza sanitaria - grazie agli sconti Columbus Direct presenti sul sito - professionisti e viaggiatori per passione potranno raggiungere qualsiasi destinazione in totale tranquillità!

Proprio la consapevolezza dei possibili rischi durante un viaggio ha portato il 60% degli italiani ad informarsi sulle soluzioni più adatte per tutelarsi durante i propri spostamenti. Quali sono però i pacchetti assicurativi più gettonati nel nostro paese? Flessibilità è sicuramente la parola d’ordine per tutti coloro che scelgono una polizza in grado di offrire la copertura in caso di cancellazione del viaggio, mentre ben il 26% degli utenti sembra preoccupato dall’eventualità di subire danni o peggio di smarrire il proprio bagaglio. Che la meta sia in Italia o all’estero anche la copertura sanitaria rientra tra le opzioni più richieste dai viaggiatori.

Tuttavia, accanto alle polizze più classiche, compagnie come Columbus Direct mettono a disposizione di tutti i turisti soluzioni ancor più specifiche e mirate. Dall’assicurazione smartphone e tablet alla polizza per chi pratica attività sportive popolari, fino a pacchetti pensati appositamente per la stagione sciistica basta davvero un click per scegliere un tipo di copertura affidabile, personalizzata e a buon prezzo!