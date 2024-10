Un 30enne ha perso la vita, questa notte, dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. L'accaduto poco dopo le 2:30 a Milano.

Il giovane stava percorrendo via Scipione Pistrucci, in zona Porta Romana, quando per cause ancora non ancora del tutto note, è stato travolto da un'auto a bordo della quale viaggiavano un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 25.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118 Areu che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. Gli altri due ragazzi sono stati trasportati in codice verde al Policlinico.