L'estate lunga in Sardegna non è ancora finita, ma i preparativi per la notte più importante dell'anno, tra i Comuni dell'Isola, sono già iniziati.

È di queste ore l'anticipazione di chi potrebbe animare la notte di San Silvestro Olbiese, dopo il grande evento dello scorso anno, con Zucchero e Salmo: probabilmente sempre sul palco del molo Brin, vista mare, potrebbero salire i Pinguini Tattici Nucleari.

L'indizio è arrivato da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram dall'assessore al Turismo ed eventi del Comune di Olbia, Marco Balata, nella quale si vede una foto che ritrae alcuni pinguini con un punto interrogativo, l'emoji di un pinguino che canta, il tutto accompagnato dal brano "Pastello bianco" della band bergamasca appunto.