Il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone a partire da domenica 18 agosto 2024, giorno del match Cagliari-Roma, il divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine nelle aree in prossimità dello Stadio Unipol Domus in occasione delle partite di calcio che si disputeranno nel capoluogo.

Le gare sono quelle previste dal calendario del Campionato di Serie A (stagione 2024/2025), dal calendario di Coppa Italia oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate, previste dallo stesso calendario e di tutte le amichevoli che saranno giocate nello stadio.

Il divieto decorrerà dalle due ore antecedenti l’inizio delle partite e si protrarrà per le due ore successive dal termine delle stesse.

LE PRESCRIZIONI:

• il divieto assoluto della vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine;

• il divieto di vendita, per asporto si intende adottato nei confronti di tutti gli operatori commerciali e di tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle aree sotto indicate in prossimità dello Stadio Unipol Domus:

- Via Pessagno, dalla bretella di immissione con la Via Campioni d’Italia a Via Caboto;

- Viale San Bartolomeo da via Campioni d’Italia a via Salvatore Ferrara;

- Via Salvatore Ferrara dalla rotatoria di via San Bartolomeo sino all’altezza del ponte sulla via Caboto e nel territorio da esse circoscritto;

- Area parcheggio "Cuore" e nelle strade ad esso perimetrali: area ricompresa all'interno del perimetro individuato dalla via Vespucci, via San Bartolomeo (tratto via Vespucci/via S. Ferrara), via Ferrara (tratto via S. Ferrara/immissione anello vecchio stadio S. Elia).

La violazione dell’ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 25 a 500 euro.