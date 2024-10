Una viaggiatrice, probabilmente in arrivo da Milano, ha pensato bene di portare via la borsa dimenticata dall’anziana signora, ma è stata rintracciata dalla Polizia e ha riconsegnato spontaneamente il maltolto.

È accaduto nello scalo di Cagliari-Elmas.

Una coppia di anziani, accompagnata dal figlio si è presentata negli uffici della Polizia di frontiera per segnalare lo smarrimento della borsa da parte della donna, motivando il fatto di non aver lasciato il denaro a casa per paura di eventuali furti.

Gli agenti, osservando i filmati della videosorveglianza dell'aeroporto, hanno visto il momento in cui la borsa è stata dimenticata, ma anche quello in cui è stata prelevata da una ragazza, che uscita dallo scalo si è allontanata a bordo di una vettura, ma gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità della proprietaria di quell’auto che ha confermato di aver dato un passaggio alla nipote quello stesso giorno e di essere a conoscenza del furto della borsa.

La borsa e i soldi della pensione sono stati restituiti alla legittima proprietaria.