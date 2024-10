Paura e fiamme attorno alle 2 di questa notte in via Ponchielli a Olbia, dove un’autovettura è stata completamente distrutta da un incendio.

Intervento immediato di due squadre dei Vigili del fuoco che, giunti sul posto con due mezzi, hanno evitato che le fiamme si propagassero alle vetture e alle abitazioni circostanti. Non si segnalano persone coinvolte.

Le cause sono in accertamento, sul posto i carabinieri per i rilievi di propria competenza.