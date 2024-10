Per consentire lo svolgimento dell’attesissimo concerto di J-Ax & Fedez, in programma il 1° Settembre nell’ambito dei festeggiamenti per il 250° Anniversario della Città, l’amministrazione Comunale di La Maddalena ha predisposto una serie di misure per alleggerire il traffico e garantire la massima sicurezza sino alla mattina del 2 Settembre.

Secondo un’apposita ordinanza del Sindaco Luca Montella, dalle 07.00 del 1° alle 06.00 del 2 Settembre, sarà vietato l’ingresso nel Comune di La Maddalena di tutti i veicoli a motore. Sono esclusi i veicoli dei residenti, quelli di soccorso, dell’organizzazione dello spettacolo e altri connessi a varie tipologie di servizio pubblico.

Chi vorrà raggiungere La Maddalena per assistere allo spettacolo dei due rappers, potrà lasciare il proprio veicolo a Palau, dove sono stati messi a disposizione due ampi parcheggi e imbarcarsi sui traghetti a piedi. Il palco, del resto, sarà allestito proprio nell’area portuale, a due passi dai punti di sbarco.

Per chi invece desidera raggiungere l’isola lasciando a casa il proprio mezzo, la FD Concerti, che cura l’organizzazione dell’evento, ha approntato un efficiente servizio di bus navetta dalle principali località della Sardegna (Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Olbia, Carbonia, Iglesias, Arbatax, Villacidro e altri). Sul sito www.250annilamaddalena.it sono disponibili tutte le informazioni sul servizio ed i costi.

Secondo le previsioni, arriveranno a La Maddalena diverse migliaia di fan di J-Ax & Fedez e alberghi, ristoranti e altre strutture ricettive stanno lavorando a pieno ritmo per assicurare loro il miglior soggiorno possibile. E per chi volesse chiudere la serata all’insegna dello shopping, il Comune di La Maddalena, con la collaborazione di molti negozianti e operatori economici del centro, sta mettendo a punto il programma della “Notte Bianca” che partirà al termine del grande concerto. Oltre all’apertura notturna degli esercizi commerciali, sono previsti momenti di animazione, di spettacolo e cultura.