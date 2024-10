Dramma ad Arbatax: una bambina di 10 anni di Tortolì, Anna Laura Pilia, è annegata in mare dopo essere caduta da un’imbarcazione nel porto.

Secondo una prima ricostruzione, la bimba stava seguendo una lezione di vela. La barca a vela sulla quale si trovava si sarebbe ribaltata, facendola finire in acqua e la piccola non sarebbe più riuscita a riemergere.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: la bambina è stata recuperata priva di sensi dalla Guardia costiera e portata sulla banchina, dove i medici del 118 hanno tentato, inutilmente, di rianimarla. Pronto per il trasferimento urgente in ospedale anche l'elisoccorso, ma è ripartito senza la bambina. Il sindaco di Tortolì ha annullato tutti gli eventi previsti in paese in segno di lutto. Si tratta del terzo incidente in mare in poche ore.