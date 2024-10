Dalla Sala Convegni dei nuovi studi di Videolina e L’Unione Sarda va in onda “AMANUTENTA”, il nuovo programma televisivo curato e condotto da Giuliano Marongiu.

I grandi protagonisti della musica e dello spettacolo e le più belle espressioni della cultura popolare animeranno un varietà dinamico, ricco di ospiti e intrattenimento.

Sarà la festa delle feste, l’isola che canta, che balla e si racconta.

Otto speciali in prima serata, trasmessi tutti i venerdì su TCS alle ore 21.00 (e in replica sabato e domenica).

"La mia è un'emozione che coltivo da tre anni. Tanti ne sono passati dall'ultima mia avventura televisiva - racconta Giuliano Marongiu -. Tornare nelle case di chi ama la nostra terra e le sue espressioni è una risposta a chi, in tutto questo tempo mi ha chiesto di riaprire le porte di un mondo meraviglioso che questa terra continua a rivelare. Sarà una festa allargata, una mescolanza di note e danze, di voci e colori. Ci saranno tutti gli artisti più amati e tanto intrattenimento. Sarà la festa delle feste, perché abbiamo voglia di spazzare via, almeno per qualche ora, le nubi che oscurano le cose belle che vogliamo condividere".

“AMANUTENTA” LA NUOVA CASA DEI SARDI!