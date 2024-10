Per la giornata di oggi, giovedì 3 ottobre, il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta con codice giallo (criticità ordinaria) a partire dalle ore 14 e fino alle 17:59, per rischio idrogeologico sulle aree di Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro.

In presenza di fenomeni temporaleschi, la Protezione Civile consiglia di restare nelle proprie abitazioni, e se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, di salire ai piani superiori, di limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, di mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile.

Inoltre, è vietato attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 3 ottobre: cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati. Attenuazione dei fenomeni in serata. Venti deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, forti sulle coste esposte, sulla Gallura e sui crinali. Mari molto mossi con moto ondoso in aumento sul settore occidentale, mossi altrove. Possibili mareggiate sulle coste esposte.

Previsioni per domani, venerdì 4 ottobre: cielo generalmente nuvoloso con attenuazione della copertura a partire dal settore meridionale. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in leggero aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, forti sulle coste settentrionali. Attenuazione della ventilazione dalla seconda parte della giornata. Mari agitati sul settore occidentale e settentrionale in attenuazione nella seconda parte della giornata, mossi altrove. Possibili mareggiate sulle coste esposte nella prima parte della giornata.

Previsioni per sabato 5 ottobre: cielo irregolarmente nuvoloso con attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio. Temperature minime in lieve diminuzione, massime stazionarie. Venti deboli occidentali con rinforzi nelle ore centrali della giornata. Mari molto mossi sul settore occidentale, mossi altrove. Moto ondoso in progressiva attenuazione dal pomeriggio.

Tendenza per i giorni successivi: la giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Per Lunedì sono previsti passaggi di nubi alte. Le temperature minime saranno in calo domenica e in aumento il giorno dopo, mentre le massime tenderanno ad un progressivo aumento. I venti soffieranno deboli prevalentemente di direzione variabile. I mari saranno poco mossi con moto ondoso in leggero aumento lunedì.