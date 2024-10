Le nuove tecnologie hanno avuto un impatto notevole sulle abitudini degli italiani, soprattutto per quanto riguarda uno degli aspetti più importanti per la nostra quotidianità e persino per il nostro lavoro: i computer.

In passato, infatti, i pc desktop rappresentavano un obbligo in qualsiasi casa o ufficio: oggi questi “cassoni” vengono sempre più spesso spenti e lasciati a prendere polvere, salvo i rari casi in cui si necessita di una macchina potentissima per lavorare a livello di editing video. Parliamo di una sorta di “evoluzione silente” che, anche se spesso finita in secondo piano, sta di fatto pensionando quella vecchia concezione di rete in quanto entità fissa e stabile. Ed il futuro, da questo punto di vista, parla una sola lingua: i notebook, meglio ancora se ibridi.

Addio pc desktop: il presente è dei notebook

Il drastico calo di vendite dei pc desktop è una realtà che ci portiamo dietro da diversi anni: ciò che stupisce, piuttosto, è il fermento che agita il mercato dei laptop. Dietro alle prime cifre, che parlano di un mercato oramai dominato dai notebook (oltre 163 milioni di unità vendute nel 2016), scopriamo grazie ad ABIResearch che “solo” l’80% di queste unità è rappresentato dai classici laptop. In altre parole, in seno al mercato dei portatili stanno crescendo delle tendenze di nicchia sempre più importanti, fra le quali i Chromebook (+27% nel 2016), i notebook gaming e ovviamente la grande novità del momento: i notebook ibridi.

Notebook del futuro: ecco le soluzioni ibride

Cosa si intende, quando si parla di notebook ibridi? Nello specifico, si tratta di portatili convertibili, che possono essere utilizzati come dei normali laptop, oppure come dei tablet: il tutto avviene smontando la tastiera oppure girandola di 360 gradi, sfruttando simultaneamente uno schermo touch screen e device come le penne elettroniche. Oggi sono molti gli e-commerce che offrono prodotti di questa tipologia: ad esempio, il negozio elettronico Monclick possiede una vasta gamma di notebook, compresi quelli ibridi che presentano numerosi vantaggi sia in termini di comodità e di portabilità, che in termini economici, considerando il gran numero di sconti online.

Notebook ibridi: quali sono i principali vantaggi?

Il principale vantaggio dei notebook ibridi è la loro capacità di adattarsi a qualsiasi situazione o contesto. Questo significa che è possibile utilizzarli come un normale laptop, mentre si è al lavoro, all’università o a casa, oppure utilizzarli come tablet quando la situazione lo richiede: come ad esempio potrebbe accadere in treno, durante una passeggiata o quando si è in fila. Infine, da non sottovalutare la bellezza e la modernità del design: le soluzioni 2-in-1, infatti, diventano un’opzione affascinante anche per chi utilizza il notebook per lavoro, e vorrebbe mantenere una certa professionalità senza sacrificare la comodità.