Continua l'incredibile "viaggio" di Francesco Demuro, l'ex cantadore di Porto Torres che nel giro di pochi anni è diventato uno dei cantanti lirici più apprezzati e richiesti del mondo.

Ieri sera, a Parigi, il tenore turritano ha realizzato uno dei suoi sogni nel cassetto: condividere il palco, da protagonista, con Placido Domingo, il più celebre cantante d'opera e direttore d'orchestra, considerato uno dei cento geni viventi, secondo un sondaggio stilato in Gran Bretagna.



Demuro è impegnato per tutto il mese di luglio sul palco dell'Arena di Verona con La Traviata ed è stato in Sardegna domenica scorsa per una breve visita nella sua città in occasione del Palio di Santu Bainzu.