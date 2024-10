Il copione si rinnova ed è tutto pronto affinché la grande festa di colori e tradizione abbia inizio. Usini attende ormai con impazienza la ventunesima edizione del Festival internazionale A MANU TENTA, con la messa dei popoli, la grande parata che invaderà le vie del paese e gli spettacoli di danze popolari provenienti da mezzo mondo, presentati dall’immancabile Giuliano Marongiu e da Stefano di Franco.

Ingredienti necessari per dire la grande festa del Gruppo Folk San Giorgio di Usini che accoglie in paese 6 gruppi internazionali, oltre 150 figuranti, attraverso le dieci tappe del tour “A manu tenta” che si aprirà in paese il 9-10 e 11 prima di partire per il suo viaggio nelle piazze della Sardegna.

Ed è quasi tutto pronto per accogliere la pacifica invasione di colori e di danze che coloreranno per venti giorni il paese di Usini, centro che ospita la manifestazione e che si prepara ad accogliere anche i componenti dei 6 gruppi esteri. Musica e danze provenienti da Taiwan, Bolivia, Senegal, Colombia, Repubblica Ceca e Spagna, oltre agli ospiti sardi del Gruppo Folk Pro loco Uta, il gruppo Ortachis di Bolotana e il gruppo folk San Paolo di Monti.

“Un’edizione che non poteva presentarsi diversamente – ha detto Antonio Brundu, Sindaco di Usini – ripensando alle tappe e ai momenti che il Gruppo Folk ha vissuto in questi 20 anni e che, nel ventunesimo, danno consapevolezza di quanto sia stato fatto in passato”.

Il tour partirà appunto da Usini, dal 9 al 18 Agosto, toccherà i centri di Sanluri, Ploaghe, Arzachena, Tissi, Stintino, Iglesias e Tula. “È uno degli aspetti più belli del Festival – ha ribadito Brundu – che ci mette in condizione di portare il nostro prodotto anche presso altre realtà sarde. Questo ci permette anche di stringere rapporti di collaborazione e amicizia tra istituzioni, cosa che in questo periodo di difficoltà, economiche, politiche e istituzionali, non è mai abbastanza. Il nostro paese poi, in questi venti giorni, vive un intenso dinamismo e queste presenze internazionali sono anche motivo di rigenerazione per la nostra piccola economia”.

Si parte giovedì 8 Agosto, con la colorazione di una parte di lastricato in via Marconi da parte dei bambini del minifolk e con tutti coloro che vogliono partecipare all’iniziativa. I colori del mondo, attraverso le mani e i pennelli dei più piccoli, finiranno sul lastricato della via principale per decorare quella parte di centro urbano e renderlo vivo di colori.

L’edizione numero 21, tutta in diretta sulla pagina Facebook del Gruppo Folk San Giorgio, proseguirà poi venerdì 9 con una serata di Rock and Folk, in piazza Europa, alla presenza dei Tremendi, Jamina band, Sonos in Cumpanzia, i TissiUsini, TNT e Autunno, in una serata presentata da Luca Tilocca.

Sabato 10 e domenica 11 invece, spazio ai gruppi internazionali che si esibiranno nella splendida cornice di piazza Europa. Alle ore 17, saluto del Sindaco e delle autorità in Sala Consiliare e poi spazio a musiche e danze, con ritmi straordinari, provenienti da Taiwan, Bolivia, Senegal, Colombia, Repubblica Ceca e Spagna, oltre agli ospiti sardi del Gruppo Folk Pro loco Uta, il gruppo Ortachis di Bolotana e l’apertura del Gruppo Folk San Giorgio.

La giornata di Domenica sarà arricchita anche da numerosi altri eventi: alle 17,30 si terrà la Messa dei Popoli, celebrata da Padre Antonio Piga e animata dai gruppi esteri insieme al Coro Logudoro. Seguirà la grande parata per le vie del paese e l’arrivo in Piazza Europa per la seconda serata di danze tradizionali, presentata da Stefano di Franco, con il gruppo folk San Paolo di Monti e la partecipazione delle maschere sarde, Sos Corriolos di Neoneli. Ci sarà anche la cantante, Maria Luisa Congiu.