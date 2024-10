Numerosi servizi e controlli in tutta la provincia di Nuoro da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro per contrastare il mancato rispetto delle disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Da sabato 3 a lunedì 5 aprile, i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro hanno intensificato i controlli con l’impiego nell’intera provincia del personale disponibile dipendente (77 Stazioni, 1 Tenenza, Nuclei Radiomobili, Nucleo Investigativo e Squadriglie), con il supporto di Reparti Speciali dell’Arma tra cui un elicottero dell’11° Nucleo Elicotteri CC di Cagliari.

I servizi posti in essere, svolti per prevenire e contrastare sia i fenomeni di illegalità in genere sia il mancato rispetto delle disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno visto il massiccio impiego di Carabinieri con posti di controllo e posti di blocco che hanno interessato tutto il territorio di competenza, con particolare riguardo alle strade a maggiore percorrenza e località turistiche.

439 le perlustrazioni effettuate con l’impiego di 888 Carabinieri che hanno controllato 1680 persone e 1270 veicoli. 12 le persone deferite in stato di libertà per vari reati (truffa e sostituzione di persona, porto di oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza e detenzione illegale di sostanze stupefacenti). Nei tre giorni in “zona rossa” sono state contestate complessivamente 46 sanzioni amministrative Covid-19.