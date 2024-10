Il problema è che Zabaione non tornerà mai più nelle acque di Dorgali. Anche se Dorgali ci spera e farà di tutto per proteggerlo e assicurargli una casa in grotta, davanti allo specchio magico di Cala Gonone. Ma il cucciolo di foca monaca no, non tornerà lo stesso: troppi barconi, troppi turisti, troppi curiosi, troppo movimento. Lui, come tutte le foche monache, ama il silenzio e le distese azzurre libere da chicchessia e gli anfratti nascosti dove nessun uomo mette piede...Continua qui: http://piras-sassari. blogautore.repubblica.it/2013/ 07/23/zabaione-non-tornera- piu/