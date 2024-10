Ho voluto provare sulla mia pelle gli effetti dello yoga della risata e dopo questa sessione sto decisamente meglio.

Che cos'è lo yoga della risata ce lo spiega meglio la conduttrice dell'incontro Maria Valeria Cingolani che sta diffondendo nel nostro territorio questa pratica salutare.

Formata a Piacenza con Richard Romagnoli, uno dei pochi Master Trainer nel mondo formato direttamente dal Dr. Madan Kataria, la psicologa, esperta in danza movimento terapia, dice: “Si parte dal presupposto che tutti possono ridere senza il bisogno di avere un motivo, senza cioè dipendere dalla comicità, dalle barzellette o da battute umoristiche. Si inizia a ridere come se fosse un esercizio fisico e, attraverso il contatto visivo e la giocosità tipica dell'infanzia, la risata indotta diventa presto una risata spontanea.”

Gli studi scientifici hanno, infatti, constatato che la risata, se praticata per almeno 15 minuti consecutivi al giorno, aiuta il corpo ad ossigenarsi meglio eliminando l'aria residua che ristagna nei polmoni. Questo genera un grande benessere psicofisico perché si abbassa il livello di cortisolo ( l'ormone dello stress ) e si producono estrogeni responsabili del buonumore. Il cervello, inoltre, non distingue tra risata autentica o autoindotta, in entrambi i casi si producono gli stessi benefici. Perchè yoga della risata? “Perchè si unisce la risata con la respirazione pranayama. Questo permette di far arrivare più ossigeno al corpo e al cervello e ci si sente più carichi di energia e salute.”

Un'esperienza diretta a tutti dove non sono necessari requisiti se non la voglia di animare la propria gioia, quella che tutti noi possediamo e che ha bisogno di essere riappresa quando le situazioni della vita l'hanno offuscata: “ Il movimento crea l'emozione.”

La stessa Maria Valeria ha sperimentato nella sua vita cosa significa riapprendere a ridere, probabilmente cosi come è accaduto a lei è accaduto anche a tanti di noi. Ci si osserva e ci si rende conto che abbiamo smesso di ridere. Ci chiediamo perchè, cos'è accaduto? Accade che la routine, gli impegni quotidiani, gli eventi della nostra vita ci assorbono a tal punto da farci perdere il contatto con noi stessi, con la nostra dimensione infantile senza che niente d'insuperabile sia accaduto. La bella notizia è che si può ricominciare!

I benefici dello yoga della risata si possono avvertire fin dal primo incontro. E' sufficiente entrare nel club della risata dove le persone hanno cura le une delle altre. In questo modo si ottiene un senso di sicurezza affettiva che permette di resistere allo stress e promuovere l'eccellenza in tutte le altre aree della vita. In pochi minuti l'umore cambia, spazzando via tutto lo stress accumulato. Anche il lavoro ci guadagna poiché la risata fa aumentare la scorta di ossigeno nel corpo e questo aiuta a migliorare efficienza ed efficacia. Ridere incondizionatamente, senza un motivo, aiuta inoltre, a mantenere un atteggiamento mentale positivo, nonostante gli accadimenti.

Come suggerisce la nostra conduttrice ” dobbiamo fare lo sforzo di praticarlo proprio nei momenti in cui non siamo al massimo con il tono dell'umore e con un po' di allenamento diventerà naturale. Noi possiamo creare il nostro benessere nel momento in cui decidiamo di farlo.”

Si può partecipare al club della risata, tutti i Lunedì a Capoterra dalle 15 alle16 presso lo spazio " Casa Melis " in via Gramsci e tutti i giovedi a Cagliari dalle 14 alle 15 all'EXART in Piazza Dettori 9. L'ingresso è gratuito. Per maggiori info m.valeriacingolani@gmail.com Pagina face - Club della risata “inspira e ridi”