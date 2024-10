XV LEGISLATURA

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Assessore degli affari generali, personale e riforma regione

GIANMARIO DEMURO - 53 anni

Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Cagliari.

Adjunct Professor in European Governance presso John Marshall Law School di Chicago.

Direttore del Master su “La Governance multilivello”, è stato Componente del Direttivo della Associazione dei costituzionalisti italiani e del Comitato scientifico del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale dell’Università di Ferrara

Componente della Direzione scientifica della collana editoriale Per una koiné costituzionale, Giappichelli editore e Studi di diritto pubblico, Franco Angeli editore. Ha tenuto corsi di Diritto costituzionale e di European governance, in molte Università europee e americane. Autore di oltre cento pubblicazioni, tra cui cinque libri, in materia di Diritto costituzionale italiano ed europeo si è occupato, in particolare, del funzionamento del sistema delle fonti normative, dell’integrazione europea nella tutela multilivello dei diritti fondamentali, della ripartizione tra i livelli di governo delle competenze in materia ambientale.

Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

RAFFAELE PACI - 58 anni

Professore Ordinario di Economia Applicata, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Cagliari.

Presidente del Corso di Laurea Interuniversitario Telematico in Scienza dell'Amministrazione.

Dopo la laurea in Scienze Politiche a Cagliari, ha svolto gli studi di specializzazione in economia presso la University of Essex ed è stato Fulbright Visiting Scholar presso la Northeastern University di Boston.

Ha ricoperto vari incarichi accademici tra i quali Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Direttore del CRENoS, Presidente del Corso di Laurea in Economia e Politiche Europee, la Cattedra Jean Monnet in “Regional Economic Integration in the European Union”. Ha diretto numerosi progetti di ricerca a livello europeo, nazionale e locale. Ha inoltre rivestito diversi incarichi professionali in Sardegna per istituzioni pubbliche e private ed è stato consigliere di amministrazione del CRS4 e di Pharmaness e coordinatore del Piano regionale di turismo sostenibile della RAS.

E’ autore di circa 100 pubblicazioni sui temi dell’economia regionale, dell’innovazione tecnologica, dell’integrazione europea, dell’economia del turismo. del ruolo dei fattori immateriali (capitale umano, innovazione, creatività) nei processi di sviluppo locale che sono stati pubblicati sulle più importanti riviste internazionali.

Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

CRISTIANO ERRIU - 50 anni

Laurea in Giurisprudenza, Master in Business Administration presso l'Università di Bologna.

Presidente di ANCI Sardegna e Sindaco di Santadi.

Direttore Generale del Centro Servizi Imprese presso Azienda Speciale della CCIAA di Cagliari.

È stato Direttore del Gal Sulcis e il primo Presidente di Federsolidarietà Confcooperative.

Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

ELISABETTA FALCHI - 49 anni

Imprenditrice agricola operante nel settore cerealicolo e orticolo, Presidente Regionale di Confagricoltura.

Componente del Comitat