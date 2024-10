Nella seconda puntata delle Audizioni di X Factor 2022, andata in onda ieri, è salito sul palco un ragazzo sardo: Matteo Spanu, in arte Matthew Vane.

Il giovane ha portato una cover della versione di Whitney Houston “I will always love you”, scritta da Dolly Parton. Al termine della sua esibizione il pubblico si è alzato in piedi e ha chiesto a gran voce ai giudici di dare al concorrente i famosi “4 Sì”.

I giudici, però, che non hanno messo in dubbio il suo talento e le sulle capacità, si sono divisi: Dargen D'Amico e Rkomi hanno detto no a Matteo. I soli sì di Ambra e Fedez, quindi, non sono bastati per fargli passare il turno.

Per i quattro giudici il concorrente ha esagerato al termine dell’esibizione, personalizzando il finale con eccessivi vocalizzi. Matteo ha lasciato il palco tra gli applausi e con il pubblico che ha manifestato platealmente la propria contrarietà per quanto deciso dai giudici.

Il video dell’esibizione di Matteo Spanu sul sito di X Factor: X Factor 2022, Matteo Spanu divide giudici e pubblico