Papa Francesco ancora una volta sorprende tutti. Il Pontefice ha detto si alla sepoltura nel cimitero tedesco all'interno del Vaticano, dove sono sepolti principi e cavalieri teutonici, di un senzatetto morto lo scorso Gennaio.

Come racconta il Messaggero, Willy Herteleer, 80enne, era uno dei tanti barboni che affollano i vialetti e le arcate della città santa. Era conosciuto e benvoluto dai negozianti, dai sacerdoti e soprattutto da Monsignor Ciani, giurista rotale e canonico di San Pietro che era diventato suo amico. E’ stato proprio quest’ultimo a chiedere a Papa Francesco se fosse possibile tumulare la salma nel cimitero all'interno del Vaticano.

Willy è morto all'ospedale Santo Spirito in Sassia. Alcuni passanti avevano notato quell'uomo sdraiato per terra senza segni di vita e avevano chiamato i soccorsi. Ma per l’uomo non c’era stato nulla da fare. Il freddo ha avuto la meglio sul suo vecchio corpo.

E' stato proprio Monsignor Ciani ad accorgersi della sua assenza e a scoprire la verità.

Willy è il primo senzatetto a essere sepolto nel cimitero tedesco.