Quello che ci aspetta sarà un fine settimana bollente con un aumento dell'allerta caldo, testimoniato dalla crescita del numero dei bollini rossi e arancioni del Ministero della Salute che indicano rischi per la salute.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 8 agosto: cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi orientali, venti deboli a regime di brezza, calma nelle ore notturne, mari poco mossi.

Previsioni per domani, venerdì 9 agosto: cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi sud-orientali, temperature stazionarie o localmente in lieve aumento, venti deboli a regime di brezza con maggiore componente occidentale nelle ore centrali della giornata, calma nelle ore notturne, mari prevalentemente poco mossi.

Previsioni per sabato 10 agosto: cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi, temperature minime in lieve calo, massime in leggera diminuzione sul settore orientale e meridionale, stazionarie altrove, venti deboli ma locali rinforzi nelle ore pomeridiane, mari generalmente poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno salvo locali passaggi di nubi alte. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento. I venti soffieranno prevalentemente a regime di brezza , calma nelle ore notturne. I mari saranno poco mossi, localmente mossi sul Canale di Sardegna.