Incidente ad Alghero: auto inclinata su un lato e una persona intrappolata
Gattino salvato dai Vigili del fuoco: intervento tempestivo a Ittiri

Pimentel, il Giardino di Lu distrutto dalla grandine

14 agosto, violenta grandinata a Tonara

Escursionista americana in difficoltà a Baunei, salvata dai Vigili del fuoco

Incendio a Seulo, evacuate 30 persone: emergenza cessata, in corso la bonifica

Ortueri. Arrestati due uomini di Orotelli per l'omicidio di Mario Graziano Loddo

Incendio in un'abitazione a Sassari: Vigili del fuoco in azione per domare le fiamme

Peschereccio rischia di affondare a Porto Torres: intervento dei Vigili del fuoco

Smantellata rete di spaccio a Cagliari: arrestato 36enne, coinvolti anche minori

