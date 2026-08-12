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Eclissi parziale di sole | 12 AGOSTO 2026
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Eclissi totale di sole | 12 AGOSTO 2026

Eclissi totale di sole | 12 AGOSTO 2026
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Incendio a Genoni: in azione due elicotteri | 11 agosto 2026

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Erula presenta il suo abito tradizionale: una grande festa il 18 agosto

Erula presenta il suo abito tradizionale: una grande festa il 18 agosto
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Cagliari, 15mila prodotti fuori norma sequestrati dalla Guardia di Finanza

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Cagliari. Controlli alla Marina: sequestrate dosi di ecstasy, ketamina, metadone e hashish

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Incendio a Guspini | SABATO 1° AGOSTO 2026

Incendio a Guspini | SABATO 1° AGOSTO 2026
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Vasto incendio a Bottidda: in azione diversi mezzi aerei | SABATO 1° AGOSTO

Vasto incendio a Bottidda: in azione diversi mezzi aerei | SABATO 1° AGOSTO
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Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux fanno tappa a Santa Maria Navarrese

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Quasi 240 grammi di eroina nello stomaco: arrestato un “ovulatore” a Porto Torres | 30 LUGLIO 2026

Quasi 240 grammi di eroina nello stomaco: arrestato un “ovulatore” a Porto Torres | 30 LUGLIO 2026
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