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Arrestato corriere della droga all'aeroporto di Alghero-Fertilia
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Esercitazione SAR in Sardegna, in campo 70 soccorritori | VIDEO |

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Il primo volo diretto da Salisburgo a Cagliari arriva in aeroporto

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Si intrufola in casa di un anziano e ruba soldi a Telti: fermata e arrestata

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Streaming illegale, coinvolta anche la Sardegna: maxi operazione della Guardia di Finanza

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Arrestato corriere della droga all'aeroporto di Alghero

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"Red Jack": maxi operazione della Guardia di Finanza di Cagliari

\"Red Jack\": maxi operazione della Guardia di Finanza di Cagliari
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Sequestro da 40mila euro a Sestu: colpito patrimonio di un condannato per droga

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Colpo all’ATM con l’escavatore a Bitti: quattro arresti

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Blitz antidroga dei carabinieri tra Gallura, Goceano e Barbagia: quattro arresti

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