Le attività di volontariato in favore dei soggetti più deboli sono sempre più presenti sul territorio sardo. Si stanno stilando protocolli di intesa tra Associazioni che perseguono scopi simili e complementari tra loro si da offrire una continua assistenza ai soggetti più deboli.

E così vediamo unire le forze e gli intenti tra Penelope Sardegna che si interessa di persone scomparse con il suo Presidente, l’avvocato Gianfranco Piscitelli, i Centri Antiviolenza e di ascolto di Luna e Sole con alla Presidenza Marinella Canu, i Centri CAM Sardegna condotti da Nicoleta Malesa, i Guardian Angels Cagliari assiduamente attivi, e l'appoggio di valide Istituzioni Scientifiche quali l'Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologiche Forensi con a capo, quale Presidente, il prof. Vincenzo Mastronardi, il Progetto Vittime che fa capo ad un pool di periti e esperti, professionisti qualificati nello studio, prevenzione ed indagini scientifiche e criminologiche su crimini attuali e cold case.

I fenomeni

Cagliari sta dimostrandosi sempre più all'avanguardia nelle iniziative di aiuto e prevenzione nonchè formazione per problemi relativi alla scomparsa, minori, bullismo, cyber bullismo, maltrattamenti in famiglia, stalking, droga ed alcool, e le Associazioni che hanno deciso di lavorare in sinergia tra loro, con l'appoggio di Enti, Comuni, Scuole e Forze dell'Ordine portano avanti progetti itineranti in tutta la Regione con Convegni, Seminari, Street Conference senza sosta, con iniziative anche extra Regione.

“Non c'è più tempo per sedersi in cattedra o gareggiare a chi è più bravo – dice Piscitelli - bisogna unirsi perseguendo gli stessi scopi, disinteressatamente, scendendo per strada ed andando tra la gente ad informare e formare. Ho trovato dalla mia, con comunione di intenti, persone come Marinella, Nicoletta, Emanuela, Tiziana, Imma, Giordana, Francesca, Alessandro, e tante altre ed altri, gente preparata, ognuna nel proprio campo, disposta a collaborare < pro salute populi > senza aspettarsi nulla, per la legalità e per un mondo migliore. Ho da poco assunto anche l'incarico di vice presidente del Centro Antiviolenza ed Ascolto Luna e Sole e proprio ieri – aggiunge l’avvocato cagliaritano, Gianfranco Piscitelli - il mio maestro prof. Vincenzo Mastronardi, unitamente alla cara Monica Calderaro, mi hanno onorato quale membro attivo e Responsabile per la Sardegna dell'Istituto Superiore di Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi, premiandomi della loro stima e per ciò che ormai da anni svolgo in favore delle vittime di violenze ed abusi. Il nostro team allargato è aperto a chi, esperto, voglia realmente darci una mano in questa mission".