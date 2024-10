(Adnkronos) - Roma, 26 giugno 2023.La pandemia ha portato con sé dei cambiamenti profondi che hanno toccato tutti gli aspetti del quotidiano. Dal lavoro all’implementazione tecnologica dei servizi pubblici, dalle modalità d’acquisto di beni e servizi al modo di vivere e pensare la casa.

È proprio l’abitazione, forse, uno dei luoghi più profondamente mutati nel corso di questi ultimi 3 anni. Se prima era vista come mero ambiente in cui stazionare nelle ore notturne o durante il weekend, complice la pandemia e il lavoro agile si è fatta protagonista, pian piano, di una trasformazione che l’ha portata ad essere ben più che un rifugio. La casa, oggi, si abita e si vive, è dormitorio ma anche sinonimo di accoglienza, è ufficio ma anche luogo di incontro e relax.

, infatti, solo a marzo dello scorso anno era stato registrato un aumento del +14,4% nel ramo danni rispetto al periodo pre-pandemico, un dato che, già allora, restituiva una fotografia puntuale delle nuove necessità degli italiani, figlie di due anni di incertezza in cui la casa si è trasformata da semplice luogo in cui trascorrere la notte a porto sicuro.

Vivere la casa: cosa è cambiato in tre anni? Lo studio di Groupama Assicurazioni

Dopo 3 anni, gli italiani hanno ben chiaro in mente quale sarà la casa del futuro: green, tecnologica, cyber sicura.

Se durante il lockdown l’abitazione era diventata una “prigione” dorata, oggi la percezione delle persone è cambiata e insieme ad essa anche il modo di vivere il proprio ambiente domestico. Questo è quello che è emerso anche da una ricerca BVA-Doxa promossa da Groupama Assicurazioni per l’Osservatorio “Change Lab, Italia 2030”, che mira a monitorare e analizzare i principali trend che modificheranno il modo di vivere degli italiani nel corso dei prossimi dieci anni, nonché il loro impatto sull'economia, sull’ambiente e sullo sviluppo del Paese.

Per il 73% degli intervistati, oggi la casa è un luogo polifunzionale in cui la parola chiave è “condivisione”, di spazi, di momenti, di esperienze, ma anche un investimento sicuro (35%) da lasciare in eredità ai figli a garanzia di un futuro più roseo (46%).

Gli italiani sono un popolo di proprietari di casa (il 79% del campione dichiara di possederne una), che ne percepiscono l’importanza e sentono l’esigenza di proteggerla. Sono 8su 10, infatti, gli italiani che sostengono il valore di un’assicurazione sulla casa, di cui il 54% ha già provveduto a stipularne una.

