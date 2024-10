In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, e nell’ambito della campagna informativa permanente della Polizia di Stato “…Questo non è amore”, ha preso il via anche a Cagliari l’iniziativa “Progetto Camper – Il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere”.

Da sempre molto attenta ai fenomeni di atti persecutori, di maltrattamenti in famiglia e femminicidio, consolidando prassi operative ormai collaudate, la Polizia di Stato dal 2016 esce dagli uffici, compiendo un ulteriore passo di avvicinamento nei confronti delle vittime o delle possibili vittime di questi reati.

Il “Progetto Camper”, infatti, ha come finalità la creazione di un contatto diretto con un’equipe multidisciplinare specializzata, fatta di psicologi, medici, poliziotti e operatori dei centri antiviolenza, pronti sia a raccogliere le testimonianze di chi, spesso, ha paura di denunciare o di varcare la soglia di un ufficio di Polizia, ma anche a fornire informazioni sui possibili strumenti di tutela contro questi reati. Piazze, scuole, università, centri commerciali e mercati diventano teatro di momenti di incontro con ragazze, donne, ma anche uomini che hanno consentito spesso di far emergere un dolore sommerso.

L’iniziativa prevede la presenza del Camper della Polizia di Stato in diversi siti del capoluogo e della provincia con diverse tappe a date programmate e rappresenta la necessità e l’opportunità di arrivare a tutti, di fare informazione, ma soprattutto di costruire una consapevolezza sociale su questa tematica.

Già nella mattinata di giovedì scorso, 21 novembre, il Camper della Polizia di Stato era presente in Piazza dei Centomila, dove personale della Divisione Polizia Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Denunce e dell’Ufficio Sanitario della Questura di Cagliari, insieme agli psicologi e ai rappresentanti dei locali centri antiviolenza, sono stati disponibili a fornire sia un supporto qualificato alle donne vittime di violenza, sia tutti i consigli e le informazioni utili a tutti i cittadini.

Nei prossimi giorni il “Progetto Camper” della Polizia di Stato della campagna permanente “… Questo non è Amore” seguirà il seguente calendario:

• Lunedi 25 novembre 2019, dalle 9.00 alle 13.00 a Cagliari – Piazza della Repubblica, presso l’area pedonale all’ingresso della Stazione Metropolitana Arst;

• Mercoledì 27 novembre 2019, dalle 9.00 alle 13.00 a Carbonia – Piazza Ciusa, angolo Via Nuoro;

• Martedì 3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 13.00, a Quartu Sant'Elena presso il centro Commerciale “Le Vele”;

• Giovedì 5 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, ad Iglesias – Piazza Oberdan.

Per qualsiasi informazione sul progetto contattare l’Ufficio Relazioni Esterne della Questura di Cagliari al numero 070 6027-395/366 oppure all’indirizzo di posta elettronica questura.relesterne.ca@poliziadistato.it