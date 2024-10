Collisione la scorsa notte fra gommone e barca a vela a Villaputzu. Una persona è rimasta ferita a seguito dell'impatto, trasportata all'ospedale di Lanusei. Secondo la ricostruzione, il gommone di 14 metri ha urtato violentemente con la prua l'imbarcazione di 10 disalberandola, all'altezza di Capo San Lorenzo. Un componente dell'equipaggio della barca a vela è rimasto fortemente dolorante dopo l'urto, venendo soccorso.

Sul posto una motovedetta CP 811 con a bordo il personale del 118 con l’equipaggio dell’associazione Le Grazie di Tortolì, inviata dalla Guardia costiera di Arbatax. Monitorate le condizioni dell'infortunato sono state poi valutate quelle di navigabilità delle imbarcazioni e della salute degli equipaggi coinvolti.

Il malcapitato è stato trasferito in barella sulla motovedetta per il pronto rientro verso il porto di Arbatax e il trasporto all'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, mentre gli equipaggi sono stati condotti in sicurezza allo scalo di Porto Corallo.