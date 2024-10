Il consigliere comunale Fabrizio Marcello, mostra in un video di qualche minuto, il violento acquazzone abbattutosi questa mattina in città, alimentato tra l’altro dal forte vento.

Allagamenti, intorno alle 11.20, in varie zone della città e in particolare, come è consuetudine, strade invase dall’acqua piovana anche a Pirri.

Le previsioni meteo, d'altronde, lo avevano previsto: forti piogge, vento e stato d’allerta, con tuoni e fulmini che imperversano nel cagliaritano.

VIDEO