Diverse persone sono state sanzionate dai Carabinieri nelle scorse ore nel Cagliaritano. A Villanovafranca in sei sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari perché sorpresi senza mascherina e in assembramento. Nel corso della notte, invece, a San Vito un 39enne è stato sorpreso in strada oltre le 22 e non ha fornito alcuna valida giustificazione ai militari. Ugualmente a Dolianova, due giovani, un 27enne e un 29enne, entrambi di Ussana sono stati sorpresi dai carabinieri intorno alle 2.30 e sono stati segnalati alla Prefettura.