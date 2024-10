La Polizia di Stato di Oristano ha arrestato un trentasettenne, pregiudicato e residente in provincia di Sassari, colto in flagranza del reato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposto nell’ambito del procedimento penale in cui è imputato per condotte persecutorie, violente e minacciose nei confronti della ex compagna.

Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, durante l’ordinario servizio di pattugliamento del territorio, hanno eseguito un posto di controllo in via Cagliari. Così, grazie alla pregressa attività conoscitiva e ad un’attenta osservazione, sono riusciti a individuare l’autore della violazione e a fermarlo.

L’uomo è stato dunque arrestato dai poliziotti della volante ed e ora a disposizione della Procura di Oristano.