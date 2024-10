Ha impiegato nella sua fattoria un giovane nigeriano, sprovvisto di regolare contratto. Un allevatore di 30 anni di Villasor è stato denunciato dai carabinieri per la violazione delle disposizioni di legge in materia di contrasto alla manodopera irregolare e clandestina.

Questa mattina i militari dell'Arma della Compagnia di Sanluri, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Villasor e del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno effettuato un controllo nella sua fattoria, identificando un cittadino nigeriano di 27 anni che lavorava nonostante non avesse alcun contratto e nonostante non avesse permesso di soggiorno. Per il titolare della fattoria è scattata anche una multa di 5mila euro.