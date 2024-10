I Carabinieri della Compagnia locale hanno dato esecuzione ieri, a Livorno, a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Cagliari, in seguito di indagini svolte dai militari di Sanluri su una rapina avvenuta il 14 agosto scorso .

In quella circostanza i Carabinieri erano intervenuti in via Serramanna a Villasor , dove un 75enne , agricolo del luogo, mentre era alla guida della sua Volkswagen Polo, era stato avvicinato da due persone a bordo di un'autovettura bianca che lo avevano costretto a fermarsi.

Avevo provato a truffare l'anziano accusandolo di aver danneggiato lo specchietto retrovisore del loro mezzo. Dal momento che l'agricoltore aveva negato, lo avevano colpito con calci e pugni , danneggiando poi anche la sua auto con una sbarra di metallo e rubandogli infine il portafoglio che si trovava sul sedile lato passeggero e conteneva soltanto documenti personali, per poi scappare.

I militari di Villasor e di Sanluri avevano comunque identificato uno dei due rapinatori, che è stato arrestato: si tratta di un 20enne residente ad Adrano in provincia di Catania, noto per precedenti azioni simili.