Teneva i suoi due pastori tedeschi nel cortile di casa tra il degrado e la sporcizia. A fare la scoperta sono stati i carabinieri di Villasimius che, dopo un controllo avvenuto a seguito di una segnalazione da parte di altri cittadini, hanno denunciato un 40enne per maltrattamento di animali.

Uno dei due cani era legato al muro con una catena di pochi centimetri che gli limitava i movimenti e rischiava di strozzarlo. Oltre al pastore tedesco legato, alla sporcizia, ai rifiuti e al degrado, nel cortile "non era presente acqua né un riparo per i due cani - spiegano i carabinieri - esponendoli a ulteriori rischi per la loro salute e benessere".

I militari hanno chiesto l'intervento dei veterinari della Asl che adesso valuteranno la situazione e decideranno le eventuali misure da prendere per garantire il benessere degli animali.