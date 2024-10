Dovrebbe essere eseguita tra oggi e domani l’autopsia sul corpo di Claudio Carboni, il 53enne trovato cadavere ieri sera all'interno della sua abitazione in via Leopardi a Villasimius. Questa mattina è stato affidato l’incarico al dottor Roberto Demontis, che dovrà chiarire le cause della morte dell’uomo, personaggio noto alle forze dell'ordine.

L'ipotesi più probabile è che il 53enne sia morto per cause naturali, forse per un malore improvviso. In casa i carabinieri della Compagnia di San Vito non hanno trovato tracce di lotta e sul corpo, in avanzato stato di decomposizione, non c'erano evidenti ferite riconducibili a una morte violenta. Per fugare ogni dubbio la Procura ha comunque richiesto l'autopsia. A fare scattare l'allarme ieri è stato un vicino che passando accanto alla porta dell'abitazione di Carboni ha sentito un cattivo odore. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno scoperto il cadavere.