ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

VILLANOVA TRUSCHEDU

SINDACO ELETTO: CLAUDIO PALMAS

ABITANTI: 313 ELETTORI: 275

CANDIDATI PARTITI VOTI %
CLAUDIO PALMAS  

 LISTA CIVICA "OLIVO ESPIGHE" 

 195 100%

 

Schede bianche: 3

Schede nulle: 3