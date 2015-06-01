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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
VILLANOVA TRUSCHEDU
SINDACO ELETTO: CLAUDIO PALMAS
ABITANTI: 313 ELETTORI: 275
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|CLAUDIO PALMAS
|
LISTA CIVICA "OLIVO ESPIGHE"
|195
|100%
Schede bianche: 3
Schede nulle: 3
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2015. VILLANOVA TRUSCHEDU - TUTTI I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
VILLANOVA TRUSCHEDU
SINDACO ELETTO: CLAUDIO PALMAS
ABITANTI: 313 ELETTORI: 275
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|CLAUDIO PALMAS
|
LISTA CIVICA "OLIVO ESPIGHE"
|195
|100%
Schede bianche: 3
Schede nulle: 3