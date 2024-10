La passione per il calcio gliel'aveva trasmessa il papà Giampietro, portiere di lungo corso del Villagrande. Zazzo Melis aveva scelto un altro ruolo, era il faro del centrocampo, superlativo nella gestione della palla ed efficace in zona gol. Uno che i bambini della scuola calcio biancoblù hanno ammirato ed eretto a mito di quartiere.



RITORNO A CASA L'anno scorso, dopo tanti anni lontano dal Bilicoe , aveva deciso di rientrare per costruire un sogno insieme agli amici di vecchia data, quelli con i quali ha condiviso gioie ed emozioni fin da piccolissimo. Cresciuto nella squadra del paese, aveva spiccato il volo giocando con tante maglie e lasciando solo buoni ricordi. Poi, l'estate scorsa, aveva deciso di tornare a Villagrande dove si era messo a disposizione della società accettando anche l'incarico di allenatore dei Giovanissimi con il supporto di Federico Murino. Il dolore per la sua improvvisa scomparsa ha scavato solchi profondi nel cuore dei suoi compaesani e dei tanti, tantissimi amici del mondo del calcio.



IN LUTTO Ieri pomeriggio, nella camera mortuaria dell'ospedale di Nuoro c'erano tutti. Un velo di infinita tristezza ha invaso la sala trasformata nello spogliatoio del pianto. Il dolore ha stravolto chiunque abbia condiviso con lui anche pochi attimi. «Ho perso un figlio, un amico, un allievo. Ho visto Zazzo crescere, maturare, diventare uomo. Era una persona leale, che stupiva sempre tutti col suo sorriso». Chi parla, con voce rotta dall'emozione, è il suo ultimo allenatore, Antonello Staffa. Amico da una vita e compagno di mille battaglie calcistiche, Marco Nieddu è inconsolabile. Fuori dall'obitorio a stento trattiene le lacrime. «Ho perso un amico, il più grande con cui ho giocato. Siamo nati insieme, non so quante partite abbiamo affrontato. Zazzo lascia un vuoto incolmabile». La bacheca di Facebook del calciatore è stata invasa da una valanga di messaggi. Ironia, dolcezza, lealtà. Parole per salutare un amico.

Roberto Secci