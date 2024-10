Stava raccogliendo l’acqua da un pozzo quando, a causa di un malore o un movimento errato, vi è caduto dentro ed è morto. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio nella zona industriale di Villacidro. A perdere la vita un anziano di 84 anni, Pasqualino Deidda.

E’ stato il figlio dell’uomo a lanciare l’allarme notando i secchi vicino al pozzo e non vedendo più il padre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118. I vigili si sono calati dentro il pozzo per recuperare l'anziano, ma ormai non c'era più nulla da fare.