I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono stati impegnati, durante la scorsa notte, in una serie di interventi per alcuni incidenti stradali e un incendio.

Il primo sinistro si è verificato in tarda serata sulla Statale 554 nel tratto di strada del territorio di Selargius in direzione Quartu, dove è intervenuta una squadra della sede centrale del Comando. Un'autovettura, a seguito di uno scontro, sì è ribaltata sulla carreggiata e una donna è stata trasportata in ospedale.

Poco prima della mezzanotte una squadra sempre della sede centrale è intervenuta sull'Asse mediano di scorrimento per incidente stradale, in cui per cause da accertare un'auto è finita sopra il guardrail che rischiava di cadere sulla sede stradale sottostante. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area. Due persone sono rimaste ferite lievemente. Sul posto era presente anche la Polizia locale per gli accertamenti di legge.

Verso le 5 del mattino poi un'altra richiesta di soccorso è pervenuta alla sala operativa del Comando per un terzo incidente stradale sulla Statale 195 (4 corsie) in direzione Capoterra, dove un'autovettura sì è ribaltata e una donna è rimasta ferita, ed è stata trasferita in ospedale con un codice rosso dal personale del 118. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino portuale di Cagliari e gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario.

Infine i pompieri sono intervenuti anche per un incendio, divampato a Capoterra dopo l'una. Le fiamme hanno coinvolto un camion, una ruspa e alcune rotoballe di fieno in un terreno privato nelle campagne della periferia del paese, in località Fra Giuanni nei pressi della Casa di riposo Sant'Efisio. I Vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona risulta essere rimasta coinvolta.