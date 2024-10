La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 26enne per spaccio a Capoterra.

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo il giovane, con numerosi precedenti penali sempre legati alla vendita di droga e che avevano già portato al suo fermo appena un anno fa.

I poliziotti, insospettiti dal viavai di persone che si recavano presso l’abitazione, presumibilmente per acquistare stupefacente, hanno perquisito l’appartamento, trovando e sequestrando circa 80 grammi di hashish, che l’uomo custodiva in cucina, all’interno di un mobile. Sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, una macchina per creare il sottovuoto e la somma di 40 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Il 26enne è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione. All’udienza di convalida per direttissima il GIP, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.