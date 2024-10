Non è certo una bella cartolina turistica da regalare ai turisti, visitatori, cittadini e commercianti: questi ultimi, ormai non sanno più che fare dinnanzi alle loro attività commerciali, convivendo ormai con gli odori nauseabondi di urina, feci, sporcizia e tanto altro.

Benvenuti nel dormitorio all’aperto, dove da un lato la triste situazioni dei clochard è comprensibile, (ma non accettabile), dall’altro lato non si può trascurare il fatto che le attività adiacenti al marciapiede di via Roma devono lavorare. E se non lo fanno, chiudono i battenti.

La risposta del Comune però è stata celere: questa mattina l'intervento di bonifica e di pulizia del tratto di marciapiede.

Lo sfogo

“Ormai più di sette anni fa sono arrivato in via Roma con un obbiettivo – dice Francesco Caddeo - ripulire una piccola parte dei portici da spacciatori e persone poco raccomandabili che avevano fatto loro e trattavano senza rispetto un luogo così bello e importante della città. Dopo enormi sacrifici e tanti soldi investiti ci sono riuscito e grazie anche alla locanda in questa parte è inventato tutto più pulito,più bello e soprattutto più sicuro. Ora da settimane la situazione è questa – afferma Caddeo - pipì,escrementi,alcol e droghe sono all ordine del giorno e nessuno di questi personaggi perde occasione per importunare sia passanti che miei clienti. Tutto questo nella via principale della città vicino ad attività che danno e devono poter continuare a dare decine di stipendi a splendidi collaboratori. Non sono solito pubblicare questo genere di post e non vuole essere questa una semplice polemica fine a se stessa. L unica mia intenzione con questo gesto è chiedere aiuto. Chiedo aiuto – rammenta il titolare di Locanda Caddeo - a chiunque possa intervenire e fare qualcosa. Ripeto aiutatemi a tenere pulito e sicuro questo splendido e importante angolo della nostra bellissima città, preciso che non voglio fare polemica con nessuna istituzione o partito politico. È solo una richiesta di aiuto che parte da un giovane piccolo imprenditore che vuole bene alla città e desidera poter continuare a fare impresa nel suo rispetto”.

L'intervento

Questa mattina quel tratto di marciapiede è stato finalmente ripulito: il Comune si è infatti attivato celermente per eliminare il disagio denunciato da Francesco Caddeo.