L’annuncio e il relativo evento corre veloce sui social, diventa virale, come diventa sempre più numeroso il gruppo dei volontari che sabato 10 agosto si schiererà unito per raccogliere plastica e rifiuti nella zona di Calamosca, fronte mare.

“Plastic Free”, l’evento si svolgerà la mattina del 10 agosto dalle ore 7 alle ore 11 in località Calamosca (Cagliari) dove con un nutrito gruppo di volontari tra portavoce, attivisti e cittadini che vorranno unirsi, effettueranno la pulizia di un ampio tratto di macchia mediterranea a ridosso della strada panoramica che costeggia il meraviglioso mare cagliaritano. Terminata l’attività di bonifica, i materiali raccolti saranno posizionati nel punto indicato dal Comune di Cagliari.

Ecco i dettagli dell’iniziativa.

“In serata ci si darà appuntamento verso le ore 19:30 per un flash mob, con cena fredda musica e convivialità nello splendido locale sul mare di Calamosca La Paillote. Chi vuole trascorrere una serata in allegria con gli attivisti e i portavoce del M5S deve comunicarlo a una delle seguenti mail:

farris.f@hotmail.it

claudiaghiani@gmail.com



Appuntamento 10 agosto ore 7 in località Calamosca (Cagliari) nel piazzale fronte bar Le Terrazze per “Plastic Free”. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi alle 7 nel luogo indicato.

Le buste di raccolta saranno da noi fornite in loco.

Si consiglia per il clean up la seguente attrezzatura personale:

-Abbigliamento fresco e scarpe chiuse comode.

-Guanti, quelli da giardinaggio sono i migliori ma anche in lattice

-Una bottiglietta d'acqua

Rendiamo più pulito il nostro ambiente e la nostra terra.