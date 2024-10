Cari lettori,

oggi siamo lieti di annunciare il lancio del nuovo sito di Sardegna Live, progettato per migliorare l'esperienza di navigazione sia su desktop che su dispositivi mobili. L'obiettivo principale è quello di instaurare un legame più stretto con voi, valorizzando le nostre firme, le nostre produzioni video e la nostra WEB TV.

È un sito che sta al passo con i tempi, in linea con le ultime innovazioni tecnologiche, che offre una fruizione più semplice e immediata delle notizie che vi interessano leggere.

Questo nuovo sito segna un passo avanti nel nostro progetto iniziato il 13 marzo 2013, rinnovando l'essenza stessa di Sardegna Live: essere una fonte di informazione dedicata alla divulgazione di fatti di rilevanza giornalistica e agli eventi che animano piccole comunità, che lottano per “resistere” e che desiderano farsi ascoltare.

Il nostro giornale continua a essere mosso da un entusiasmo che non si è mai spento e che, non stento a scriverlo, ci caratterizza particolarmente e guida il nostro operato.

Dietro le quinte di Sardegna Live ci sono professionisti liberi, c’è una società giovane che lavora instancabilmente per offrire nuovi contenuti e per rispondere alle evoluzioni (in positivo e negativo) del panorama giornalistico.

Il nuovo sito è un regalo che facciamo al nostro team e offriamo a voi, lettori, che in questi undici anni di attività siete stati fondamentali per crescere. In questa particolare occasione vi ringraziamo e vi chiediamo di continuare a seguirci.

Rafforzeremo il nostro prezioso rapporto dando ancora più voce alle vostre segnalazioni e testimonianze, offrendovi uno spazio di condivisione. La mail a cui scrivere è redazione@sardegnalive.net oppure su WhatsApp al numero della redazione +39 351 697 9100.

Il nostro progetto editoriale, dunque, ora viaggia con una cornice più elegante per raccontare al meglio l'Isola più bella.

Il direttore

Cristina Tangianu