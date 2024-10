Un VIDEO REPORTAGE che riassume la giornata tipo dei detenuti e delle attività che hanno luogo all’interno della struttura di massima sicurezza a Nuoro. La Casa circondariale è struttura penitenziaria nata a metà degli anni '50 e ufficialmente aperta agli inizi degli anni '70

L'istituto è dotato anche di una struttura adibita a laboratorio di falegnameria - una cappella per il culto cattolico - un campo sportivo - una biblioteca - aree trattamentali per la media sicurezza sono una palestra, quattro stanze socialità, in quelle vicine alla biblioteca sono quattro spazi destinati ad aula scolastica, a cineforum e a piccoli laboratori artigianali. Insieme alla direttrice Patrizia Incollu e ad alcuni collaboratori, vi portiamo all’interno di Badu ‘e Carros. Buona visione

VIDEO