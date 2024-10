Veri corpi umani che in effetti, fatti a pezzi per poter essere “analizzati” visivamente, incuriosiscono e mettono i brividi anche in Sardegna. Risale infatti all’altro ieri l’inaugurazione al T-Hotel di Cagliari, dell’esposizione di veri corpi umani che ha destato tanto scalpore negli ultimi tempi.

Infatti, se ancora pochi anni fa erano soltanto i medici che potevano visionare il corpo umano e i suoi organi, ora tutti noi abbiamo la possibilità di scoprire da vicino come siamo fatti.

La mostra “Bodies Exhibition”, non è altro che un’ampia collezione scientifica di circa 250 pezzi da esposizione anatomici, conservati grazie al procedimento di plastinazione.

Bodies… The Exhibition è nata come una esposizione itinerante che fa il giro del mondo, una mostra dunque di dissezioni di corpi umani plastinati. Fu presentata per la prima volta a Tampa, in Florida, il 20 agosto 2005 ed è poi stata presentata in molte altre città. È simile (anche se non affiliata) alla mostra Body Worlds, che aprì nel 1995.

I corpi sono infatti preservati dalla decomposizione attraverso un processo di copertura con gomma brevettato nel 1970 dall’anatomista Gunther von Hagens. Il processo consiste nel sostituire l’acqua e la materia grassa nelle cellule del corpo prima con acetone e successivamente da materie plastiche, come gomma siliconica, poliestere o resina epossidica.

A gestire la mostra è la Premier Exhibitions che presenta e promuove mostre simili, tra cui “Bodies Revealed” e “Our Body: The Universe Within” ed altri eventi.

VIDEO