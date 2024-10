Ventidue gli incendi registrati quest’oggi in Sardegna, sei dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo Forestale. I più vasti nell’agro del comune di Uras, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu, a Burgos, dove sono intervenuti due elicotteri, quindi a Fonni (in località Istiunele), a Sant’Andrea Frius (in località Riu Pirastu), a Ghilarza (in località Ena Trasno) e a Pabillonis (in località Su Pranu).