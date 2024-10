Questo pomeriggio, intorno alle 15.20, due due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro sono intervenute a seguito di un vasto incendio che ha interessato una superficie di terreno posta in prossimità della S.S. 389 prima della galleria "Correboi", al confine fra i territori comunali di Fonni e Orgosolo.

La particolare orografia del territorio ha imposto l'allertamento della Sala Operativa regionale e del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco per valutare anche l'intervento dei mezzi aerei, che non è stato necessario impiegare, ma che sono stati messi comunque in preallarme. Al momento l'incendio è sotto controllo e si trova in fase di bonifica. Si stimano circa 20 ettari di terreno interessato.