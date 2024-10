Orrore in un'abitazione popolare nei lotti di San Basilio, a Roma, dove una 20enne è stata vittima delle perversioni del suo fidanzato e del fratello di questi, entrambi pregiudicati, che volevano costringerla a un rapporto a 3. All’aggressione ha partecipato anche la loro madre che ha cercato di impedire alla giovane di fuggire.

I 2 uomini, il primo di 26 anni e l’altro di 34, dopo aver palpeggiato pesantemente la 20enne, le si sono scagliati addosso iniziando a spogliarla nella camera da letto. "Lasciatemi, non voglio!" ha urlato lei. La ragazza è stata picchiata dai 2 per essersi ribellata e la madre degli uomini, intenta in un’altra stanza a preparare il pranzo, non solo non l’ha difesa ma ha fatto di tutto per impedire che lasciasse l’appartamento, prendendo parte di fatto all’aggressione.

La 20enne, tra le lacrime e la disperazione, è riuscita a raggiungere il cortile condominiale, dove qualcuno, affacciato alle finestre, ha chiamato il 112. Sul posto è arrivata immediatamente una volante e il 118: la giovane era sotto shock e ricoperta di lividi, quindi è stata trasportata in codice arancione all’ospedale Sandro Pertini. Attivato per lei il protocollo rosa, dedicato alle donne vittime di violenza.

Gli agenti sono saliti nell’appartamento dove hanno riconosciuto entrambi gli aggressori e la loro madre, non nuovi alle forze dell’ordine. Tutti e 3 sono stati denunciati per violenza sessuale e violenza privata.