Incidente sul lavoro in un'azienda che produce stampi per materie plastiche a Noventa di Piave, in provincia di Venezia.

Uno stagista di 18 anni è morto schiacciato da una lastra di metallo. Sul posto i Carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Giunto sul luogo dell'incidente anche lo Spisal, il Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro dell'Azienda sanitaria locale.