Oggi, 2 MAGGIO 2014, il mio racconto dalla Fiera inizia con l’emozione che ho provato nel sentire la BANDA MUSICALE DELLA BRIGATA SASSARI durante il concerto che ha tenuto davanti allo stand espositivo promozionale dell’Esercito Militare: in ordine, sull’attenti, e poi dentro una festa di suoni.

Il Maresciallo capo musica ANDREA ATZENI è di Sinnai e li dirige dalla prima ora.

La pioggia che ogni tanto bagnava il contesto fieristico, non ha rovinato la festa e Sardegna Live ha trasmesso in diretta l’evento, documentando anche la presentazione di “Fortini di Sardegna”, un libro storico sulle fortificazioni realizzate nell’Isola nella Seconda Guerra Mondiale, scritto da GIUSEPPE CARRO e DANIELE GRIONI.

Come sempre, spazio al gusto e questa volta abbiamo scoperto i segreti per rendere speciale la carne di pecora, nel corso dello Street Food a cura di ROBERTO PETZA.

La successiva lezione di cucina, tenuta da LEONILDO CONTIS, era imperniata sul cioccolato.

La grande energia del percussionista senegalese BA MBAYE ha travolto tutti: è semplicemente fantastico! La sua simpatia la potete constatare nei video che abbiamo realizzato e postato su www.sardegnalive.net e sulla nostra Pagina Facebook Sardegna Live.

E’ nato a Dakar cinquantadue anni fa ed è arrivato e vive in Sardegna da 20 anni, a Monserrato. Si sente uno di noi e parla un campidanese irresistibile: chi non compra i suoi meravigliosi braccialetti viene bollato come “susuncu”, che sta a significare spilorcio o giù di li.

Ha promesso il suo ritorno sia sabato 3 che domenica 4 maggio: quindi state nei paraggi e ne vedrete delle belle!

A proposito di musicisti, abbiamo gradito particolarmente la visita di MICHELE FADDA, suonatore di organetto tra i più amati, che vive a Sorradile ma studia a Cagliari.

Tantissimi gli scatti fotografici, ovviamente gratuiti, a beneficio visitatori della Fiera che si sono fermati nella nostra postazione: come sempre troverete pubblicate le immagini e i video su Sardegna Live.

Tra i 450 espositori presenti, oggi voglio segnalare chi è di fianco alla nostra postazione, e cioè i volontari della LILT la LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI, che sostengono la Sezione di Cagliari con cura, amore e dedizione, indirizzando il loro impegno ad un tema così delicato che riguarda tante persone.

Il loro slogan è bellissimo: PREVENIRE E’ VIVERE!

Vi aspettiamo anche domani e dopo avervi fotografato divulgheremo i vostri visi, come sempre, attraverso il nostro Canale Web.

Vi aspettiamo a braccia aperte.

Stefano Ollargiu (per Sardegna Live)

Cagliari 2 Maggio 2014