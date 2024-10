Impegno a Milano per i Dorian Gray , di scena venerdì sera (19 maggio), a partire dalle 22.30 all' Ohibò , lo spazio Arci in via Benaco. La band cagliaritana ritorna nel capoluogo lombardo a distanza di tre anni dall'ultima apparizione con il suo collaudato progetto "Sound and Vision", la performance di musica e disegni dal vivo che coinvolge di volta un illustratore di volta in volta diverso.

In questa occasione, versi e note di Davide Catinari (voce, chitarra acustica, percussioni), Samuele Dessì (chitarre, loops, voci) e Nico Meloni (chitarre), con la partecipazione di Andrea Viti (basso, stomp, voci), troveranno il loro complemento visivo nelle immagini in tempo reale del disegnatore modenese Marino Neri , premio "Nuove Strade" di Napoli Comicon e Centro Fumetto Andrea Pazienza come miglior talento emergente nel 2012 e autore dei graphic novel "Il re dei fiumi" (2008), "La coda del lupo" (2011) e "Cosmo" (2016).

In scaletta brani tratti dal songbook dei Dorian Gray , compresi alcuni titoli del loro ultimo album (il settimo in studio) " Moonage Mantra ", pubblicato lo scorso febbraio dall'etichetta Cassavetes Connection ; un disco in cui la componente grafica gioca un ruolo di primo piano: al vinile è infatti allegato un elegante art book di trentadue pagine con tavole originali di Ausonia, Andrea Bruno, Davide Toffolo, Gildo Atzori e di Marino Neri che firma le copertine: tutti artisti che si sono alternati in varie repliche di "Sound and vision".

Dopo aver debuttato nel 2013 a Roma, lo spettacolo è stato riproposto anche in piazze di prestigio come il festival Lucca Comics & Games e il Comicon di Napoli.